В 40 регионах России задержаны 111 человек за незаконный оборот оружия

Все изъятое направлено в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений МВД

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали 111 граждан в более чем 40 регионах страны. В зависимости от роли каждого они подозреваются в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении оружия. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк в своем канале «Макс».

У фигурантов изъято 297 единиц огнестрельного оружия, в том числе 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 винтовки, карабина и ружья, 77 пистолетов и револьверов. Кроме того, обнаружены 92 тыс. патронов различного калибра, 223 гранаты и 82,5 кг взрывчатых веществ.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ходе оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность 37 подпольных мастерских, где изготавливали и модернизировали оружие, переделывали охолощенные и сигнальные образцы в боевые, а также производили боеприпасы для дальнейшего сбыта.

Все изъятое направлено в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений МВД. По результатам исследований решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222, 222.1 и 223 УК РФ. Задержания проводились при поддержке Росгвардии.

Ранее сообщалось, что МВД России отчиталось о результатах работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В пресс-центре ведомства сообщили, что за семь месяцев 2026 года полицейские изъяли более 13 тонн запрещенных веществ.

Алсу Сабирзанова