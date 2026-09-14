ПВО за ночь уничтожила 399 украинских беспилотников
БПЛА сбили над 11 регионами России и в акватории Черного моря
Дежурные силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, дроны сбиты в период с 20:00 мск 13 сентября до 8:00 мск 14 сентября.
География перехватов охватывает Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Смоленскую области, Крым, Краснодарский край и акваторию Черного моря.
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