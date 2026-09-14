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Происшествия

ПВО за ночь уничтожила 399 украинских беспилотников

09:26, 14.09.2026

БПЛА сбили над 11 регионами России и в акватории Черного моря

Дежурные силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны сбиты в период с 20:00 мск 13 сентября до 8:00 мск 14 сентября.

География перехватов охватывает Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Смоленскую области, Крым, Краснодарский край и акваторию Черного моря.

Алсу Сабирзанова

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Происшествия

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