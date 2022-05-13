Следком России расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе

Следственный комитет России выяснит обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала RT в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишут в СМИ, журналисты попали под обстрел украинских войск под Докучаевском. В результате атаки ранения получили два оператора, их госпитализировали.

Фото: sledcom.ru

— В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности, — цитирует заявление Следкома ТАСС.

Несколько дней назад ведомство предъявило обвинения четырем военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту обстрела Донбасса. Они обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ.

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Диана Жиленкова