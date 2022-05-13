В Минобороны России сообщили об уничтожении украинских штабов территориальной обороны в ЛНР

Фото: кадр видео Минобороны России

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики (ЛНР) поразили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также российскими средствами противовоздушной обороны ликвидированы три украинских беспилотника около Краснополья, Малой Камышевахи Харьковской области и Горловки в Донецкой Народной Республики.

Конашенков уточнил, что в общей сложности с начала специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов ВСУ, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса и другая военная техника, передает ТАСС.

12 мая в Минобороны России сообщили, что украинские военные оборудовали огневые точки на подступах к поликлинике в пгт Боровское. По данным ведомства, мирных жителей, включая тяжело больных, под угрозой расправы заставили покинуть медучреждение.

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Диана Жиленкова