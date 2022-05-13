Американский сенатор заблокировал проект о выделении помощи Украине на почти $40 млрд

Сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол воспрепятствовал тому, чтобы быстро принять законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на почти $40 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.



Рэнд Пол единолично заблокировал оперативное предоставление помощи Украине, проинформировал журналист агентства Стивен Деннис: республиканец хочет добиться от Сената включения в законопроект новых формулировок, хотя в конечном счете так же планирует голосовать против. Он ссылается на проблему госдолга и инфляции в США.

— Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России. Эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить на Украину, — заявил сенатор.

Фото: wikipedia.org / United_States_Capitol

Палата представителей конгресса США ранее утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в почти $40 млрд.

Маргарита Головатенко