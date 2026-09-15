Число госпитализированных после отравления в казанском кафе выросло до 26

Их состояние оценивается как средней тяжести и удовлетворительное

Фото: Ринат Назметдинов

Число госпитализированных в инфекционную больницу после посещения кафе «Nan Кебаб» в Казани увеличилось с 23 до 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана, передает ТАСС.

За прошедшие сутки из республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А.Ф. Агафонова выписали двух пациентов, но были и новые госпитализации. Сейчас в клинике остаются 26 человек, их состояние оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

Роспотребнадзор выявил в кафе многочисленные нарушения, включая продукты с истекшим сроком годности. В нарезках и заготовках из овощей и сыра обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в соусах — сальмонеллы. Также сальмонелла выделена от повара-шаурмиста.

Кафе опечатано, материалы переданы в суд. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг).

Напомним, за медицинской помощью с симптомами отравления после посещения кафе восточной кухни обратилось 30 человек. Первые пострадавшие начали поступать в больницы 11 сентября.

Алсу Сабирзанова