В Афинах прошел митинг в поддержку Донбасса

В центре Афин прошел митинг в поддержку Донбасса и против предоставления оружия и какой-либо поддержки «нацистскому режиму Киева». Об этом пишет «РИА Новости».

В акции приняли участие около 100 человек, ее организаторами выступили студенческие ассоциации Афин. Присутствующие держали панно с лозунгами «За разгром НАТО на Украине», «Солидарность с народом Донбасса», «Победу оружию Донбасса».

В апреле в Никосии возле посольства России в Республике Кипр прошла четвертая в стране акция против русофобии. В ней приняли участие более 100 человек.

Подробнее о том, какие в Греции настроения в связи с ситуацией на Украине — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина