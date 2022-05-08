Минобороны России: ВСУ нанесли ракетный удар «Точкой-У» по городу в Херсонской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Голая Пристань Херсонской области, тем самым подвергнув опасности жизни мирных граждан. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.



По данным ведомства, атака произведена тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по частному сектору. В результате удара один дом, в котором проживала семья с ребенком, полностью разрушен.

Помимо этого, повреждения получили еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Среди пострадавших — мирные жители, передает ТАСС.

Накануне в Минобороны России сообщили, что киевский режим планирует сегодня нанести удары «Точкой-У» во Львовской и Волынской областях в целях обвинения российских военных в неизбирательных обстрелах. Также националисты намерены взорвать плотину в Донецкой Народной Республике, вблизи которой проживают около семи тысяч человек.

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Диана Жиленкова