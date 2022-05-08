Марат Хуснуллин посетил Мариуполь, Волноваху и Луганск

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил освобождённые территории ДНР, ЛНР, побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!», — написал он.

В конце марта в ДНР с рабочим визитом прибывал глава Башкирии Радий Хабиров. Тогда он сообщал, что Башкортостан планирует подписать коммюнике с Донецкой народной республикой, чтобы постепенно начать полноценное торгово-экономическое сотрудничество.



Татьяна Леухина