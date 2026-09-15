В Татарстане почти пять часов действовал режим беспилотной опасности
Также была угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск
В Татарстане с 01:14 мск действовал режим «Беспилотная опасность», сообщили в МЧС. Ограничения продлились почти пять часов. Режим отменили в 06:12 мск.
Также с 02:00 до 03:00 мск была угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.
На аналогичный период времени были закрыты аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы, сообщили в Росавиации. После снятия ограничений все три воздушные гавани возобновили работу.
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