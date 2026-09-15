Над Татарстаном сбили украинский БПЛА

Всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа

Над территорией Татарстана за ночь и утренние часы сбит украинский беспилотник. Количество уничтоженных над республикой аппаратов в ведомстве не уточняют.

Всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбиты над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, Республикой Татарстан, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Напомним, в Татарстане с 01:14 мск действовал режим «Беспилотная опасность». Также с 02:00 до 03:00 мск была угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.



Алсу Сабирзанова