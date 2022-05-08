Минобороны: российские средства ПВО уничтожили два бомбардировщика Су-24 и вертолет Ми-24

Фото: кадр видео Минобороны России

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в общей сложности за прошедшие сутки в этом районе поражены по четыре украинских самолета и вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотника «Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.



Фото: кадр видео Минобороны России

Как уточнил Конашенков, с начала проведения спецоперации уничтожены: 156 самолетов, 116 вертолетов, 765 беспилотных летательных аппаратов, 297 зенитных ракетных комплексов, 2 927 танков и другая военная техника, передает ТАСС.

Также сегодня в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар «Точкой-У» по городу Голая Пристань в Херсонской области. В результате удара один дом, в котором проживала семья с ребенком, был полностью разрушен.

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Диана Жиленкова