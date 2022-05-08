Минобороны России показало кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ
Российская армия нанесла ракетный удар по понтонной переправе, наведенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) для переброски резерва бронетехники и личного состава. Видеокадры опубликовало Министерство обороны России.
— Объективный контроль уничтожения переправы велся расчетом беспилотного летательного аппарата, — цитирует заявление ведомства ТАСС.
По данным Минобороны, в районе Одессы российская армия уничтожила корвет Военно-морских сил Украины проекта 1241. Также ликвидированы командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» около города Арциз.
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