Из Мариуполя в село Безыменное ДНР эвакуировали 145 человек

Фото: кадр видео Минобороны России

Почти 150 человек, в том числе 24 ребенка, эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

145 человек находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи эвакуируемому населению, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вечером 7 мая Минобороны России заявило о завершении гуманитарной операции при участии ООН и МККК по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». За период ее проведения с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей. Спасенные с «Азовстали» мирные жители в сопровождении ООН и МККК уехали в выбранные места временного размещения.



Накануне сообщалось, что из Мариуполя в село Безыменное Донецкой народной республики за сутки эвакуировали 373 человека.



Татьяна Леухина