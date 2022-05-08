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С начала спецоперации ВС России уничтожили 157 украинских самолетов

19:59, 08.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
С начала спецоперации ВС России уничтожили 157 украинских самолетов
Фото: скриншот видео vk.com/mil

С начала специальной операции российские военные уничтожили уже 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Харьковской области сбили украинский Су-25. Артиллерия поразила 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Также Конашенков сообщил об уничтожении 380 националистов. Российские военные уничтожили понтонную переправу украинских войск в районе Чугуева и 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Вчера в районе острова Змеиный на Украине российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два «Байрактара-ТБ2», уничтожила украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».

Татьяна Леухина
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