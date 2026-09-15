СМИ: обломки БПЛА обнаружили у военного аэродрома Вунсторф в Германии
Их нашли к востоку от озера Штайнхудер-Мер
Обломки БПЛА обнаружили в районе Ганновер в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония рядом с военным аэродромом Вунсторф. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.
Обломки беспилотника нашли к востоку от озера Штайнхудер-Мер.
По данным канала, уголовной полиции стало известно о них еще в понедельник. Во вторник стартовала масштабная операция по поиску других частей дрона.
Напомним, над территорией Татарстана за эту ночь и утренние часы сбили БПЛА. Количество уничтоженных над республикой аппаратов в Минобороны не уточнялось.
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