СМИ: обломки БПЛА обнаружили у военного аэродрома Вунсторф в Германии

Их нашли к востоку от озера Штайнхудер-Мер

Обломки БПЛА обнаружили в районе Ганновер в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония рядом с военным аэродромом Вунсторф. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.

Обломки беспилотника нашли к востоку от озера Штайнхудер-Мер.

По данным канала, уголовной полиции стало известно о них еще в понедельник. Во вторник стартовала масштабная операция по поиску других частей дрона.

Напомним, над территорией Татарстана за эту ночь и утренние часы сбили БПЛА. Количество уничтоженных над республикой аппаратов в Минобороны не уточнялось.

Галия Гарифуллина