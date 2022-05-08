В Минобороны России сообщили об уничтожении корвета ВМС Украины проекта 1241

В районе Одессы российская армия уничтожила корвет Военно-морских сил Украины проекта 1241. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России за минувшую ночь поразили командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» около города Арциз.

Генерал-майор добавил, что российские ракетные войска и артиллерия ликвидировали 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе пгт Коротыч Харьковской области, передает ТАСС.

Фото: кадр видео Минобороны России

По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) также уничтожили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24. Помимо этого, в данном районе поражены по четыре украинских самолета и вертолета, три беспилотника «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова