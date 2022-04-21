МИД: США хотят замедлить спецоперацию России на Украине

США, наращивая поставки оружия Украине, стремятся замедлить российскую спецоперацию, однако положение Киева безнадежно. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

— У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня утром в дипломатическом ведомстве заявили, что военная операция завершится, когда будут устранены угрозы из-за освоения Украины НАТО. В числе обязательных для выполнения задач — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.



Вечером президент США Джо Байден объявил о том, что США направят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Помимо этого, администрация направит на следующей неделе Конгрессу США дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине.



Татьяна Леухина