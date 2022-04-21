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МИД: США хотят замедлить спецоперацию России на Украине

19:26, 21.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
МИД: США хотят замедлить спецоперацию России на Украине
Фото: pixabay.com

США, наращивая поставки оружия Украине, стремятся замедлить российскую спецоперацию, однако положение Киева безнадежно. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

— У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня утром в дипломатическом ведомстве заявили, что военная операция завершится, когда будут устранены угрозы из-за освоения Украины НАТО. В числе обязательных для выполнения задач — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Вечером президент США Джо Байден объявил о том, что США направят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Помимо этого, администрация направит на следующей неделе Конгрессу США дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине.

Татьяна Леухина
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