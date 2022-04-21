Минобороны России сообщило о нанесении ударов по 14 объектам ВСУ

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточными ракетами по 14 объектам ВСУ, уничтожили до 120 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны страны Игорь Конашенков.



Авиация ВКС России в течение дня поразила 64 военных объекта Украины, в их числе — два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетные войска и артиллерия поразили 450 объектов противника, в том числе 14 пунктов управления, 429 опорных пунктов, мест скопления живой силы, передает «РИА Новости».



Фото: скриншот Минобороны

Сегодня утром военное ведомство России сообщило о взятии под полный контроль населенного пункта Кременная, превращенного украинскими националистами в укрепрайон. За ночь российские войска нанесли удары по 1001 военному объекту Украины. Среди них: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии и 771 опорный пункт.



Президент России Владимир Путин во время доклада министра обороны Сергея Шойгу заявил, что штурм промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразен, его необходимо отменить. Он поручил заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».



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Татьяна Леухина