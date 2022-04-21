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Кадыров заявил, что «Азовсталь» перейдет под контроль России 21 апреля

09:07, 21.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Кадыров заявил, что «Азовсталь» перейдет под контроль России 21 апреля
Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что предприятие «Азовсталь» в Мариуполе перейдет под контроль ВС России сегодня «до или после обеда», сообщает «РИА Новости».

— Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время и все, — сказал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни выразил уверенность, что находящиеся в «Азовстали» боевики с утра сложат оружие, а «руководство ВС РФ во главе с верховным главнокомандующим примет лучшее, правильное решение» для них.

Вчера Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от украинских националистов и отметил, что «счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян».

В начале недели Кадыров рассказал о начале «конкретной» специальной операции на Украине с «конкретным результатом».

Маргарита Головатенко
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