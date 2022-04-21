Байден объявил о выделении Украине военной помощи на сумму $800 миллионов

США направят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Также администрация направит на следующей неделе Конгрессу США дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине. Кроме того, США предоставят ей дополнительную прямую экономическую помощь в размере $500 млн, пишет ТАСС.

Фото: whitehouse.gov

Байден объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в порты США.

В начале апреля президент США подписал законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и о запрете импорта российских энергоносителей.



Ранее Бельгия, Болгария и Италия установили запрет для российских судов на вход в порты страны.



Татьяна Леухина