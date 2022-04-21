Минобороны России предупредило о готовящихся фейках про «акты мародерства» российских военных

Фото: скриншот видео Минобороны России

В поселке городского типа Воскресенское Николаевской области по указанию командования ВСУ проведена постановочная съемка «актов мародерства», якобы совершенных российскими военными. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны России, переодетые в российскую форму боевики 191 батальона 123 бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и снимали свои бесчинства на смартфоны.

Фото: vk.com/mil

Москва заранее предупреждает, что это очередной фейк, который планируется распространить через «объективные» и «независимые» западные СМИ, передает «РИА Новости».

Во вторник военное ведомство заявило, что служба безопасности Украины готовит «чудовищную провокацию» в Одесской области для обвинения военнослужащих России в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. Также Мизинцев сообщал, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирного населения. В частности, обстрел православных храмов из тяжелого вооружения планируется в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях Украины.



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Татьяна Леухина