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Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины за призывы к насилию

15:37, 10.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины за призывы к насилию
Фото: kremlin.ru

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным следователей, Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что власти страны намереваются физически ликвидировать участников российской военной операции по завершении боевых действий.

Фото: sledcom.ru

Депутат заявил, что если российских военных «не получится привлечь к уголовной ответственности, то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились».

В ходе расследования дела следствие проведет необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по изложенным фактам, пишет ТАСС.

В конце марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям. По данным ведомства, журналист в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Россию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Также председатель СК России Александр Бастрыкин поручал расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих.

Татьяна Леухина
Происшествия

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