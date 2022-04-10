В Минобороны России заявили о подготовке Киевом акций с уничтожением мирных жителей

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев при поддержке стран Запада готовит акции с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской народной республике, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в населенном пункте Раговка Киевской области планируется проведение провокации с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военными. Для этого к съемкам привлекут украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудников национальной полиции.

Также Мизинцев рассказал, что в Кременную Северодонецкого района заранее прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для съемок видео подготовленной украинскими военными провокации с обстрелом якобы российскими ВС машин скорой помощи, перевозящих пациентов.

Мизинцев добавил, что в населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала. Их планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Сегодня утром Вооруженные Силы России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр». Также были сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Ольхатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое.



Дарья Акимова