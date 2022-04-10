С 11 апреля в Курской области введут высокий уровень террористической опасности

С 11 апреля в Курской области вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, существует три уровня опасности по установленной шкале: повышенный — синий, высокий — желтый и критический — красный. Он добавил, что в связи с этим в области установили контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Также усилено патрулирование населенных пунктов.

Старовойт попросил жителей проявлять бдительность, обращать внимание на оставленные сумки и сообщать о подозрительных людях или группах лиц.

Накануне Старовойт заявил, что со стороны Украины обстреляли из минометов пограничный пост вблизи населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не было. Он отметил, что ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена.



Дарья Акимова