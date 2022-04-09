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Хронология военной спецоперации: самое важное за 9 апреля

22:00, 09.04.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Ключевые события 45-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 9 апреля

День 45-й: провокации со стороны Украины, морской инцидент под Мариуполем

По данным Министерства обороны России на 9 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2 037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 941 единица специальной военной автомобильной техники.

  • Украина готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах — на этот раз в Ирпене Киевской области, сообщили в Минобороны. Сотрудники СБУ собираются привезти в подвал одного из зданий города тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей, а затем в Пуща-Водицком лесном массиве организовать постановку со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей «для убийства свидетелей военных преступлений России». В качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих, отметили в МО РФ.
  • Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, как предлагал российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину вступить в НАТО. А еще он признал, что альянс расширялся на восток, несмотря на возражения РФ: «В последнее время расширение НАТО критиковали в некоторых кругах за то, что оно спровоцировало Россию и в итоге заложило основу для вторжения Владимира Путина на Украину. Решение о расширении было последовательным, я по-прежнему считаю, что оно было верным». Клинтон также признался — он понимал, что расширение на восток приведет к возобновлению конфликта.
Фото: kremlin.ru
  • Киевский режим вновь пытался эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников — на этот раз по морю. Украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, попытался прорваться в порт Мариуполя. На связь с российскими пограничниками судно не выходило, во время движения к порту Мариуполь оно вело радиообмен, передавая сообщения: «Я «Маньяк», иду к тебе». В итоге по сухогрузу открыли артиллерийский огонь, после которого разгорелся пожар. Судно легло в дрейф, а экипаж попросил прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.
  • В Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, а также ДНР и ЛНР в Россию эвакуировано почти 26,7 тыс. человек, всего — 704,4 тыс. человек. Националисты на Украине продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6 362 гражданина из 13 стран, отметили в МО.
Фото: mil.ru
  • Начиная со 2 марта Россией на Украину уже доставлено 9,9 тыс. тонн гуманитарных грузов, проведена 781 гуманитарная акция. В том числе за истекшие сутки — девять в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 197 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания. Наибольший вклад в оказание гумпомощи внесли Татарстан, а также Белгородская, Иркутская, Курская, Московская и Сахалинская области.
  • В Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили, что украинские военнослужащие подорвали цистерну с азотной кислотой в населенном пункте Рубежное, на территории химического предприятия «Заря». В результате этого произошел выброс отравляющих веществ в окружающую среду.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
ПроисшествияОбщество

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