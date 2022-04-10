В Херсоне обнаружили секретные документы СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви

В распоряжении силовых ведомств России в Херсоне попали оперативные документы службы безопасности Украины под грифом «совершенно секретно», сообщает «РИА Новости».



Это документы из отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области. Часть документов связана с работой силовиков с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, определенных как пророссийски настроенные.

Несколько документов, связанных с работой СБУ со своей херсонской агентурой, были подписаны старшим оперуполномоченным третьего сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старшим лейтенантом Богданом Форостием. Одну из бумаг под грифом «совершенно секретно» составили на имя временно исполнявшего обязанности начальника ВЗНД СБУ по Херсонской области майора Олега Кривого.

Из названий документов следует, что они поступали в региональный банк данных единой системы информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности СБУ «Синтез-Херсон». Российские специалисты изучают документы в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.

В конце марта российские военнослужащие перехватили секретный приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана, датированный 22 января 2022 года, в котором содержались планы наступления ВСУ в Донбасс.



Маргарита Головатенко