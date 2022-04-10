Бастрыкин поручил узнать личности националистов, причастных к преступлению против российского военного

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, причастных к совершению преступления в отношении российского военнослужащего. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СК, в описании к опубликованному одним журналистом фото сообщалось, что российского военного сожгли украинские националисты. Перед смертью его пытали и жестоко издевались.

Следком отмечает, что данные действия нарушают нормы международного права об обращении с военнопленными.

Фото: sledcom.ru

Сегодня Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных. По данным следователей, тот в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что власти страны намереваются физически ликвидировать участников российской военной операции по завершении боевых действий.



Дарья Акимова