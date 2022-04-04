Спецназ Росгвардии сообщил об уничтожении диверсионной группы в Киевской области

Спецназ Росгвардии уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов. Об этом сообщается на сайте службы.

Спецназ преследовал украинских диверсантов во время разведывательно-поисковых мероприятий. Местные жители сообщили, что в одном из пустующих домов могут укрываться действующие в тылу российских войск украинские националисты.

Фото: rosguard.gov.ru

Росгвардейцы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство. Группу националистов уничтожили, передает «РИА Новости».

В минувшие выходные в одном из населенных пунктов Киевской области спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи населению гуманитарной помощи. Они обнаружили самодельное взрывное устройство при патрулировании территории и сразу же оцепили опасный участок. Людей эвакуировали из близлежащих зданий на безопасное расстояние.



Татьяна Леухина