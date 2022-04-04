Минобороны России: авиация уничтожила два украинских командных пункта и узла связи

Боевая авиация России в течение дня поразила 17 военных объектов Украины, среди них — два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также российские войска поразили 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск. Подразделения народной милиции ЛНР продолжают наступление. За день они продвинулись на 2 километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.

Фото: vk.com/mil

Российские ПВО сбили в воздухе два беспилотника в районе населенного пункта Северодонецк. С начала спецоперации ВС РФ уничтожили: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, приводит данные «РИА Новости».

Сегодня российское военное ведомство объявило об увеличении гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых вооруженными силами РФ районах, а также в ДНР и ЛНР.



Татьяна Леухина