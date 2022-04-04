Песков о событиях в Буче: «Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению»

«Ситуация, безусловно, серьезная»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по случившемуся в украинском городе Буче. Любые обвинения в адрес страны о причастности к якобы массовым убийствам мирных жителей Кремль «категорическим образом отвергает».

— Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, — указал Песков.

Москва уже запрашивала заседание Совета безопасности ООН, но, как сообщила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, Великобритания, председательствующая в СБ ООН, не дала согласия. Планируется повторно запросить созыв Совета безопасности ООН.

— Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная, — заверил пресс-секретарь российского лидера.

Песков призвал не доверять видеокадрам из Бучи. Он обратил внимание, что в Министерстве обороны России уже выявили в них «признаки видеоподлогов и различных фейков», пишет ТАСС.

— Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению, — считает Песков. Он обратил внимание, что «фактология и календарная последовательность событий» не говорят в пользу достоверности утверждений украинской стороны.

Об этом заявляли и в Минобороны России. В ведомстве указали, что все российские подразделения полностью покинули Бучу 30 марта. А кадры, которые распространились в украинских соцсетях и СМИ, появились спустя четыре дня после этого. Такое стечение обстоятельств в Минобороны России назвали неудивительным.

скриншот видео Минобороны России (архив)

Видеокадры из украинской Бучи распространились и на Западе. Европейские чиновники уже пригрозили ужесточить антироссийские санкции, однако Песков призвал их не торопиться «с огульными обвинениями» в адрес России.

— Ситуация, безусловно, серьезная, и здесь мы бы требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями, а все-таки чтобы они запросили информацию из разных источников, как минимум прислушались к нашей аргументации, — сказал представитель Кремля.



Вместе с этим Песков не стал комментировать, как ситуация вокруг инцидента в Буче может отразиться на российско-украинских переговорах. Он заявил, что у него нет графика встреч делегаций Москвы и Киева.

«Очередная постановка киевского режима для западных СМИ»

Напомним, видео из города Бучи распространилось в украинских социальных сетях и СМИ. На них засняты якобы погибшие, которые лежат на дороге. При этом посмотревшие видео обратили внимание, что тела шевелят руками, убирают их и ноги, чтобы не попасть под колеса проезжающей рядом военной техники. Один из пользователей разглядел, что в зеркало заднего вида попал момент, как один из якобы погибших встает, после того как машина проехала мимо него.

— Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь, — обратили внимание в Минобороны России, комментируя поступившие в адрес страны обвинения в причастности к случившемуся.



Фото: mil.ru

В ведомстве заявили, что «фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах». Минобороны 3 апреля полностью опровергло причастность российских военнослужащих к якобы массовым убийствам в Буче.

