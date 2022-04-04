ВС России уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ в районе Лисичанска

Вооруженные силы России ночью 4 апреля в районе города Лисичанск авиационным ударом уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ.



Силы ДНР овладели укрепленным районом и освободили Новобахмутовку, в ходе боев уничтожено до роты 25-й украинской воздушно-десантной бригады. Силы ЛНР продвинулись на 2 км и блокировали Новотошковское с востока и юга.

3 апреля при ударе по аэродрому Баловное в пригороде Николаева подтвердилось уничтожение трех вертолетов украинских вооруженных сил.

За ночь российская авиация поразила 14 военных объектов Украины, в том числе 2 пункта управления, 2 установки «Бук-М1» у Красногорки и Верхнеторецкого, 1 артиллерийскую батарею, 2 склада вооружения и 3 склада горючего, 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники, сообщает «РИА Новости».

Фото: vk.com/mil

Вчера сообщалось, что Вооруженные силы России за день уничтожили 42 военных объекта Украины. Российские военные вывели из строя центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины. Кроме того, при помощи высокоточного оружия были уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе.

«Реальное время» продолжает следить за ходом специальной военной операции на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Вся актуальная и проверенная информация — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко