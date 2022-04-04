Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над российскими военнослужащими

Председатель Следкома РФ России Александр Бастрыкин поручил установить данные по украинским националистам, причастным к издевательствам над российскими военнослужащими. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В опубликованных видеозаписях об освобожденные военные рассказывают, что украинские националисты применяли в отношении пленных огнестрельное оружие, наносили смертельные ранения или тяжелые травмы, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях. Эти действия нарушают нормы международного права.



Фото: sledcom.ru

Российских военнослужащих признают потерпевшими, их допросят в рамках уголовного дела. Следствие организует необходимую работу для установления личностей украинских националистов.



В конце марта Следком возбудил уголовное дело о покушении на жестокое убийство украинскими военными не менее восьми «задержанных». До этого в интернете появились кадры, на которых украинские националисты жестоко обращаются с пленными. На видео запечатлено, как тем прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, это могло быть на одной из националистических баз в Харьковской области Украины.



Татьяна Леухина