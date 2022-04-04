Генпрокуратура России начала проверку публикаций в интернете о ситуации в киевской Буче

Генеральная прокуратура России начала проверку распространяемых в интернете публикаций о ситуации в городе Буче Киевской области Украины. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.

Генпрокуратура проверяет публикации совместно со Следкомом России. Распространяемые украинской стороной лжесвидетельства — очередная провокация, циничная ложь, они направлены на дискредитацию армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом, заявили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Обстоятельства создания и публичного распространения этой информации установят, действиям дадут уголовно-правовую оценку, пишет «РИА Новости».

Ранее Генпрокуратура заявляла, что даст правовую оценку факту публикации и содержанию интервью президента Украины Владимира Зеленского нескольким российским СМИ.



Вчера Министерство обороны РФ назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области Украины. За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, заявили в ведомстве. А окраины города, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.



Татьяна Леухина