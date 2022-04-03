Хронология военной спецоперации: самое важное за 3 апреля

Важные события 39-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 39-й: «постановка киевского режима» в Буче, уничтожение Центра оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины

По данным Министерства обороны России на 3 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 1 918 танков и других боевых бронированных машин вооруженных сил Украины, 1 789 единиц специальной военной автомобильной техники, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплекса и 209 установок реактивной системы залпового огня.



Министерство обороны России опровергло причастность российских военнослужащих к якобы массовым убийствам в украинском городе Буча. В ведомстве утверждают, что «фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах». Российские военнослужащие покинули город 30 марта, а кадры якобы убитых, лежащих на дороге, появились спустя четыре дня, когда в Бучу прибыли сотрудники СБУ и украинские телевизионщики. Такое стечение обстоятельств в Минобороны России назвали неудивительным, а дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник назвал видео примером работы западных PR-структур по продвижению фейков о ситуации на Украине.



Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы. С них, по данным Министерства обороны РФ, поставлялось топливо для группировки украинских войск на Николаевском направлении. Средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России в воздухе сбиты два украинских беспилотника в районах сел Кудряшовка и Шуровка.

Министерство обороны России показало кадры работы ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил страны, которые уничтожили замаскированную в лесу бронетехнику украинских вооруженных сил. Экипажи армейской авиации с малых высот выпустили парами управляемые и неуправляемые ракеты



В ночь на 3 апреля оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 51 военный объект Украины, в том числе 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ. Уничтожены также четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня.

Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области и вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины. Кроме того, в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева ликвидирована стоянка авиационной техники и топливное хранилище, сообщили в Минобороны РФ. В Константиновке, Славуте и Тернополе высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища, с которых поставлялось топливо для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях.

В полночь 3 апреля по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому коллеге Владимиру Путину Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск, чтобы эвакуировать иностранцев, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов. Из Бердянска им предлагался наземный транспорт в Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морские маршруты по избранным направлениям. При этом Россия выразила готовность обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права.

Как заявили в Минобороны России, «хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной» — участок маршрута, прилегающий к Мариуполю, неоднократно обстреливался ВСУ и националистическими батальонами, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия. В итоге гуманитарная колонна в сопровождении представителей МККК двое суток находилась в районах сбора — в Бердянске и Мангуше — в ожидании прекращения огня националистами и подтверждения киевскими властями «режима тишины». «Полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы», — констатировали в Минобороны России.

скриншот видео Минобороны России

За последние сутки из опасных районов Украины в Россию эвакуированы 27 893 человека, в том числе 5 535 детей, сообщили в Минобороны РФ. Всего с начала специальной военной операции оттуда в Россию вывезены уже 585 458 человек, из которых 117 405 — дети. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении выехали 123 686 человек, в том числе 1 939 за последние сутки.



Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, которые связаны с нейтральным и безъядерным статусом страны. Вместе с этим он в очередной раз заверил, что позиция Москвы по Крыму и Донбассу остается неизменной.



В то же время проект договора России и Украины «не готов для вынесения на встречу в верхах», хотя работа над ним ведется, заявил Мединский. В частности, его текст обсуждался на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате 1 и 2 апреля. Работа в этом направлении возобновится 4 апреля. По словам Мединского, «дипломатические и военные «эксперты» Украины сильно отстают в подтверждении по тексту проекта даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне».

Фото: telegram-канал Владимира Мединского (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что цели спецоперации на Украине «будут достигнуты в полном объеме». Относительно встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского он сказал, что в Кремле ее считают «потенциально возможной», однако сначала «необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ». По мнению Пескова, он станет важным шагом на пути нормализации обстановки. Подробнее — в материале «Реального времени».



Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР, который признается высшим чрезвычайным государственным органом. Согласно документу, его формирование «обусловлено проведением специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР». Он будет осуществлять свою деятельность вплоть до особого распоряжения. В полномочия Госкомитета обороны входит перевод экономики республики на работу в условиях военного времени, формирование новых военных контингентов, оперативное принятие решений и так далее.



Фото: denis-pushilin.ru (архив)

В Казань прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой народных республик. Столица Татарстана приняла еще 486 человек, из которых 112 — дети.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею о необходимости провести трибунал по оценке преступлений украинского режима в Донбассе, которую выдвинули представители ЛНР. Он напомнил, что СКР восемь лет фиксирует все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса.

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов 2 и 3 апреля украинскими силовиками населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. По данным ведомства, они произвели «массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения в городах Первомайск, Рубежное, а также населенном пункте Донецкий» в ЛНР, и «обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры» в Донецке, Мариуполе, Васильевке, Александровке, Володарском, Новомайорском, Сартане ДНР. Есть погибшие и пострадавшие.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.