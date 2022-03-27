Цитаты недели: Песков о санкциометании, Минниханов о самодостаточности, Медведев о политических имбецилах
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Военная спецоперация России на Украине продолжается уже больше месяца и все это время остается главной темой информационной повестки. На этой неделе больше всего обсуждали, как жить в условиях новой экономической реальности под гнетом западных санкций. Грядет перестройка, предупреждают власти страны. «Реальное время» собрало очередную подборку самых ярких цитат уходящей недели о спецоперации и ее последствиях.
О самодостаточности и независимости от Запада
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что первопричиной антироссийской политики Запада является далеко не спецоперация на Украине — сейчас европейские страны и США показывают свое истинное отношение к России. Татарстанский лидер уверен, что сейчас необходимо делать упор на внутренний рынок и взаимодействие с преданными стране партнерами. Перестройка экономики, о которой уже говорил Банк России и глава Минэкономразвития России, по мнению Минниханова, будет длительной и последовательной, к ней необходимо подготовиться как бизнесу, так и властям. Пока же мы «живем некой иллюзией, и у нас есть инерция, ресурсы федеральные есть», отметил президент Татарстана.
О попытке создать новый мировой порядок
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что спецоперация на Украине Западом расценивается как удачно подвернувшееся обстоятельство, чтобы наконец-то добиться всеобъемлющего могущества и влияния и подавить Россию на политической арене. А следующей его жертвой, уверен дипломат, станет Китай, который не собирается прогибаться под США и чертит свою траекторию в условиях конфронтации западных стран и России.
О крахе однополярного мира
Экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев уверен, что эпоха однополярного мира во главе с США закончилась и не вернется, так как конкуренция на политической арене за последние годы усилилась. Штаты возомнили себя властителями мира после распада СССР, они «посчитали себя победителями и единственными бенефициарами кончины Советского Союза», это им и придало уверенности в своих силах, и они «распоясались», отметил политик.
О требовании прекратить демонизацию России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков потребовал от США перестать делать из России демона и навязывать странам свой взгляд на мир. По словам дипломата, послы и делегации из США уговаривают другие государства изолировать Россию и прекратить с ней все контакты. Вместо этого Вашингтону следует обратить внимание на последствия политики подавления неугодных режимов, активно применяемой США на протяжении многих лет, рекомендует Рябков. Пока же страны продолжают взаимодействовать через посольства, но в Москве считают, что Америка хочет разорвать дипломатические отношения с Россией.
О «ковровом санкциометании»
Непрерывные, интенсивные, последовательные санкции в Кремле связывают с отчаянием Запада. Затронули они и главу Сбербанка Германа Грефа. Как заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти санкции не скажутся на работе Сбербанка, он продолжит работать, как и раньше. По его мнению, штампование западными странами санкций трудно понять умом и невозможно объяснить с точки зрения какого-то права.
О польской пропаганде
Активно выступать с антироссийскими лозунгами начала Польша — страна предложила направить на Украину миротворцев, а затем объявила о высылке 45 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что в сегодняшней политике Польши есть исторический след — незабытая злость и обида за события начала XVII века и разделы Речи Посполитой, к которым причастна Российская империя. Задетая этим Польша, по мнению Медведева, бежит «впереди разогнавшегося паровоза» со своими идеями «дерусификации», а интересы простых жителей страны «принесены в жертву русофобии бездарных политиков и их кукловодов из-за океана».
О параллели с 1917 годом
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский считает, что события сегодняшних дней угрожают существованию нашей страны. Все это стало следствием продолжительной антироссийской пропаганды на Украине, где Россия представлена в образе вражеской страны. Усугубляет положение «коллективный Запад», жаждущий развала российского государства, заявляет председатель Российского военно-исторического общества. К слову, Мединский родился на Украине.
Об игнорировании Западом своих преступлений
На фоне обвинений в «агрессии» из-за спецоперации на Украине Россия неоднократно припоминала США, западным странам и НАТО их «грехи» — агрессию против суверенной Югославии, интервенцию в Ливию и вторжение Штатов и их союзников в Ирак в начале XXI века. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в очередной раз напомнила им, что их совесть не так чиста, чтобы они так рьяно и категорично могли рассуждать о действиях России и обвинять ее.
О важности эмоционального настроя
Текущие сложности на сегодняшний день не позволяют с улыбкой на лице рассуждать о ситуации и перспективах. Однако мэр Казани Ильсур Метшин все же призвал местных чиновников «докладывать чуть позитивнее» о проводимой в городе работе. Отчаиваться и унывать — не вариант. Чтобы двигаться дальше, настрой должен быть боевым, считает градоначальник. К тому же останавливаться на пути достижения поставленных целей столица Татарстана не планирует, несмотря на кризисную ситуацию.
О корнях националистических идей на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что идеи национализма на Украине засели в умах граждан очень крепко. По его словам, их украинцам навязывали власти. Следствием этого стала жестокость к своим бывшим соотечественникам, жителям Донбасса. Начиная с 2014 года по событиям на Украине и в Донбассе Следком России возбудил более 500 уголовных дел, фигурантами которых стали 180 лиц, в том числе и высокопоставленные представители военного и политического руководства Украины, рассказал Бастрыкин.
Об айфонах-«кирпичах»
Американская компания Apple одной из первых отреагировала на спецоперацию на Украине и прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России, ограничила работу Apple Pay и даже блокировала весеннюю презентацию новых гаджетов для россиян. После этого наши сограждане всерьез обеспокоились, что их iPhone ждет не самая приятная участь: ими невозможно будет пользоваться. Однако глава Минцифры России Максут Шадаев, заявил, что у Apple адекватные намерения, и выразил надежду, что их знаменитые смартфоны не превратятся в «кирпич».
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