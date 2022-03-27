Цитаты недели: Песков о санкциометании, Минниханов о самодостаточности, Медведев о политических имбецилах

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Военная спецоперация России на Украине продолжается уже больше месяца и все это время остается главной темой информационной повестки. На этой неделе больше всего обсуждали, как жить в условиях новой экономической реальности под гнетом западных санкций. Грядет перестройка, предупреждают власти страны. «Реальное время» собрало очередную подборку самых ярких цитат уходящей недели о спецоперации и ее последствиях.

О самодостаточности и независимости от Запада

Всевышний пусть поможет, чтобы мы быстрее завершили наши вопросы по Украине. Но мы увидели, какое отношение к России. Это не связано с военной операцией — это то, что накопилось... Все, что они о нас думали, они сказали. Это не наши попутчики, уже все. Мы должны ориентироваться на другие рынки, мы должны больше надеяться на себя. Мы должны быть очень самодостаточными, независимыми. Как бы это ни было сложно, этот путь нам надо пройти.

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что первопричиной антироссийской политики Запада является далеко не спецоперация на Украине — сейчас европейские страны и США показывают свое истинное отношение к России. Татарстанский лидер уверен, что сейчас необходимо делать упор на внутренний рынок и взаимодействие с преданными стране партнерами. Перестройка экономики, о которой уже говорил Банк России и глава Минэкономразвития России, по мнению Минниханова, будет длительной и последовательной, к ней необходимо подготовиться как бизнесу, так и властям. Пока же мы «живем некой иллюзией, и у нас есть инерция, ресурсы федеральные есть», отметил президент Татарстана.



О попытке создать новый мировой порядок

Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно все это будет происходить. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира. То, что происходит сейчас в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что спецоперация на Украине Западом расценивается как удачно подвернувшееся обстоятельство, чтобы наконец-то добиться всеобъемлющего могущества и влияния и подавить Россию на политической арене. А следующей его жертвой, уверен дипломат, станет Китай, который не собирается прогибаться под США и чертит свою траекторию в условиях конфронтации западных стран и России.

О крахе однополярного мира

То, как себя ведут Соединенные Штаты Америки в мире, объясняется тем, что они в какой-то момент посчитали, что у них нет больше никаких конкурентов. Но они ошибаются, потому что жизнь не стоит на месте, происходит развитие международных отношений, страны растут, развиваются. Есть Китайская Народная Республика, есть Индия, есть, наконец, Российская Федерация. Поэтому однополярному миру пришел конец. Соединенные Штаты больше не являются хозяевами планеты Земля.

Экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев уверен, что эпоха однополярного мира во главе с США закончилась и не вернется, так как конкуренция на политической арене за последние годы усилилась. Штаты возомнили себя властителями мира после распада СССР, они «посчитали себя победителями и единственными бенефициарами кончины Советского Союза», это им и придало уверенности в своих силах, и они «распоясались», отметил политик.

О требовании прекратить демонизацию России

Мы требуем прекращения демонизации России. Мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне <...> Ответственность, еще раз, стопроцентно на Вашингтоне, который избрал путь конфронтации, избрал путь нагнетания, который не останавливается ни перед какими приемами в своем стремлении демонизировать Россию.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков потребовал от США перестать делать из России демона и навязывать странам свой взгляд на мир. По словам дипломата, послы и делегации из США уговаривают другие государства изолировать Россию и прекратить с ней все контакты. Вместо этого Вашингтону следует обратить внимание на последствия политики подавления неугодных режимов, активно применяемой США на протяжении многих лет, рекомендует Рябков. Пока же страны продолжают взаимодействовать через посольства, но в Москве считают, что Америка хочет разорвать дипломатические отношения с Россией.



О «ковровом санкциометании»

Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России. Кремль видит совершенно отчаянные действия по такому, знаете, ковровому санкциометанию. Есть ковровое бомбометание, а это ковровое санкциометание, когда мы видим наших известных предпринимателей, наших известных визионеров, в отношении которых вводятся санкции.

Непрерывные, интенсивные, последовательные санкции в Кремле связывают с отчаянием Запада. Затронули они и главу Сбербанка Германа Грефа. Как заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти санкции не скажутся на работе Сбербанка, он продолжит работать, как и раньше. По его мнению, штампование западными странами санкций трудно понять умом и невозможно объяснить с точки зрения какого-то права.

О польской пропаганде

Когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от «фантомных болей». Ее элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так на протяжении многих веков. Польская пропаганда — самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов.

Активно выступать с антироссийскими лозунгами начала Польша — страна предложила направить на Украину миротворцев, а затем объявила о высылке 45 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что в сегодняшней политике Польши есть исторический след — незабытая злость и обида за события начала XVII века и разделы Речи Посполитой, к которым причастна Российская империя. Задетая этим Польша, по мнению Медведева, бежит «впереди разогнавшегося паровоза» со своими идеями «дерусификации», а интересы простых жителей страны «принесены в жертву русофобии бездарных политиков и их кукловодов из-за океана».



О параллели с 1917 годом

На кону сегодня само существование России как русской цивилизации. Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 года, 1989 год — распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад. <…> Нас толкают к разрушению политической системы, разрушению страны.

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский считает, что события сегодняшних дней угрожают существованию нашей страны. Все это стало следствием продолжительной антироссийской пропаганды на Украине, где Россия представлена в образе вражеской страны. Усугубляет положение «коллективный Запад», жаждущий развала российского государства, заявляет председатель Российского военно-исторического общества. К слову, Мединский родился на Украине.



Об игнорировании Западом своих преступлений

Вся критика со стороны Парижа, да и других представителей Запада в отношении России, как правило, четко укладывается в канву истины: «В глазу чужом соринку видим, в своем — бревна не разглядим». Прежде чем рассуждать на темы военных преступлений, следовало бы для начала вспомнить собственную историю авиаударов по Югославии, Ливии, про Ирак.

На фоне обвинений в «агрессии» из-за спецоперации на Украине Россия неоднократно припоминала США, западным странам и НАТО их «грехи» — агрессию против суверенной Югославии, интервенцию в Ливию и вторжение Штатов и их союзников в Ирак в начале XXI века. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в очередной раз напомнила им, что их совесть не так чиста, чтобы они так рьяно и категорично могли рассуждать о действиях России и обвинять ее.

О важности эмоционального настроя

От нашего эмоционального состояния многое зависит. В закрытую форточку свежий воздух не заходит. Конечно, у «смеха без причины» есть известное продолжение… Понятно, надо затянуть пояса. Но что касается социальной сферы, мы продолжим наши проекты, которые все будут выполнены в полном объеме — и по части капремонта, и в части строительства.

Текущие сложности на сегодняшний день не позволяют с улыбкой на лице рассуждать о ситуации и перспективах. Однако мэр Казани Ильсур Метшин все же призвал местных чиновников «докладывать чуть позитивнее» о проводимой в городе работе. Отчаиваться и унывать — не вариант. Чтобы двигаться дальше, настрой должен быть боевым, считает градоначальник. К тому же останавливаться на пути достижения поставленных целей столица Татарстана не планирует, несмотря на кризисную ситуацию.

О корнях националистических идей на Украине

Все эти годы мы видим ненависть, жестокость и подлость по отношению к мирному населению Донбасса со стороны украинских силовиков. Когда-то они были гражданами одной страны, и как можно так поступать по отношению к соотечественникам… уму непостижимо. Видимо, националистические идеи, которые все больше пропитывали украинское общество, пускали свои корни и распространялись сверху вниз, действительно проросли очень глубоко.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что идеи национализма на Украине засели в умах граждан очень крепко. По его словам, их украинцам навязывали власти. Следствием этого стала жестокость к своим бывшим соотечественникам, жителям Донбасса. Начиная с 2014 года по событиям на Украине и в Донбассе Следком России возбудил более 500 уголовных дел, фигурантами которых стали 180 лиц, в том числе и высокопоставленные представители военного и политического руководства Украины, рассказал Бастрыкин.

Об айфонах-«кирпичах»

Мы с Apple сейчас на связи, и в принципе конструктивная позиция у компании. Мы знаем, что коллеги предпринимают определенные усилия, и платежи проводят до сих пор через операторов мобильной связи в App Store. Поэтому мы будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся.

Американская компания Apple одной из первых отреагировала на спецоперацию на Украине и прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России, ограничила работу Apple Pay и даже блокировала весеннюю презентацию новых гаджетов для россиян. После этого наши сограждане всерьез обеспокоились, что их iPhone ждет не самая приятная участь: ими невозможно будет пользоваться. Однако глава Минцифры России Максут Шадаев, заявил, что у Apple адекватные намерения, и выразил надежду, что их знаменитые смартфоны не превратятся в «кирпич».

