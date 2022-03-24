Мединский: на кону сегодня само существование России

Фото: Максим Платонов

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что западные страны подталкивают Россию к разрушению, и в этой ситуации актуален вопрос о существовании страны. Об этом сообщает ТАСС.

— На кону сегодня само существование России как русской цивилизации. Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 года, 1989 год — распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

18 марта Мединский сообщил, что Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. По его словам, в данных пунктах переговоров имеются нюансы, которые связаны с гарантиями безопасности для украинского государства. В вопросе демилитаризации Украины стороны находятся «где-то на полпути».



Максим Кокунин