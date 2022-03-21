Медведев: «Когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от «фантомных болей»

«Сообщество политических имбецилов»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале политику Польши в условиях нынешней ситуации, которая, по его словам, бежит «впереди разогнавшегося паровоза». Он заявил, что интересы поляков «в настоящее время принесены в жертву русофобии «бездарных политиков и их кукловодов из-за океана».

— Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие «Северному потоку — 2» уже нанесли экономике этой страны серьезный ущерб. Теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом «дерусификации». Но сейчас вассальным польским элитам гораздо важнее присягнуть на верность своему сюзерену — Америке, чем помочь собственным гражданам, поэтому костер ненависти к противнику в лице России они будут поддерживать постоянно. Что от этого выиграют граждане? Абсолютно ничего. Зато рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет, благополучию и спокойствию не способствует. И наоборот: экономическое сотрудничество с нашей страной полякам выгодно, человеческие связи — незаменимы, а культурный и научный обмен между родинами Пушкина и Мицкевича, Чайковского и Шопена, Ломоносова и Коперника — жизненно важен. И скорее всего, тогда и сделают правильный выбор — сами, без подсказок и нажима со стороны страдающих деменцией заокеанских элит, — заявил бывший президент России.

Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском в декабре 2010 года. Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, все, что Польша могла проиграть из-за собственной многолетней патологической русофобии, уже потеряно.

— Так что теперь, как говорят любимые соседи поляков, «сгорел сарай — гори и хата». Когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от «фантомных болей». Ее элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков. Польская пропаганда — самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов, — высказался Медведев.

«Трудно придумать более лживую и омерзительную риторику, но у поляков получается»

В России не принято замалчивать даже самые мрачные страницы общей истории, отметил зампредседателя Совбеза, а в Польше мечтают забыть и о временах Второй мировой войны.

— Прежде всего — о тех советских солдатах, которые победили фашизм, изгнали оккупантов из польских городов и не дали им взорвать Краков, освобождали узников Освенцима и Майданека. Историю сейчас перекраивают, памятники — сносят. Зато фашистскую оккупацию открыто приравнивают к «советской». Трудно придумать более лживую и омерзительную риторику, но у поляков получается, — отметил он.

А в РФ антипольских настроений нет и не было — наоборот, социологи свидетельствуют, что россияне относятся к полякам дружелюбно, сообщил Медведев:

— Невозможно забыть всплеск сочувствия и сострадания, который вызвала авиакатастрофа под Смоленском, когда погибла высокопоставленная делегация во главе с президентом. Люди несли цветы к посольству и в костелы, выражали соболезнования в прессе и соцсетях. В России мною как главой государства страны был объявлен день траура. Позже, во время своих визитов в Польшу, я убедился: никаких препятствий для улучшения отношений у наших стран нет, это дорога со встречным движением. Однако политические элиты во главе с партией «ПиС» Качиньского №2, подконтрольные американским хозяевам, сделали все, чтобы нормальный путь перекрыть.

Матеуш Моравецкий. Фото: commons.wikimedia.org

Вспомнил Медведев и визит премьер-министра Матеуша Моравецкого с другими политиками в Киев «на особо охраняемом поезде».

— Почти как Ильич в бронированном вагоне на германские денежки. Пообщались с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы «дерусификации польской и европейской экономики». Отважно уточнив, что «это, возможно, и будет дорого стоить». Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно. Но Польша с затратами может уже не считаться.

Напомним, накануне Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу ввести полную торговую блокаду против России в дополнение к новым санкциям, введенных в связи со спецоперацией России на Украине. По словам премьера, речь идет о запрете входа российских кораблей под флагом РФ с товарами производства России в морские порты и о запрете торговли сухопутными путями.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.