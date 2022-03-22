МИД России потребовал от США прекратить демонизацию Москвы

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник сделал несколько заявлений относительно отношений США и России на фоне спецоперации последней на Украине. Москва, по его словам, рекомендует Вашингтону задуматься над последствиями политики подавления неугодных режимов, которую практикуют в США на протяжении многих десятилетий.

— Мы требуем прекращения демонизации России. Мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне, — сообщил замглавы МИД (цитата по ТАСС).

Россия и США продолжают вести контакты по линии посольств, иногда происходит обмен коммуникациями на других уровнях, отметил Рябков, — это, по его словам, максимум.

— Ответственность, еще раз, стопроцентно на Вашингтоне, который избрал путь конфронтации, избрал путь нагнетания, который не останавливается ни перед какими приемами в своем стремлении демонизировать Россию. Нам это понятно, это не сказывается на нашем твердом настрое работать ритмично, спокойно, обсуждать с американцами тематику, среди прочего, функционирования загранучреждений, — добавил он.

Фото: flickr.com

Вашингтон, как отметил замглавы МИД РФ, сам ведет дело к разрыву дипломатических отношений с Москвой — «в этом нет никаких сомнений. По его словам, послы и делегации из США уговаривают другие страны изолировать Россию и прекратить с ней все контакты:

— Это маниакальное стремление навязать всем свой взгляд на мир.

Также сегодня Сергей Рябков заявил, что давление США «не оказывает никакого влияния» на решимость России «двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США». По его словам, отношения РФ и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона и их дальнейшее развитие зависит от того, «какую линию выберут Соединенные Штаты».

— Им (США, — прим. ред.) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России, — заявил Рябков.

В понедельник в российское дипломатическое ведомство вызвали посла США в России Джона Салливана и вручили ему ноту протеста после высказываний президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Посла предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор. В МИД подчеркнули, что высказывания американского лидера ставят российско-американские отношения на грань разрыва.



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