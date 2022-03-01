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Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay в России

23:59, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay в России
Фото: wikimedia.org

Американская корпорация Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов. Это связано с событиями на Украине.

Фото: flickr.com

Сегодня вечером стало известно, что на официальном сайте Apple в России закрылись продажи. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно». Альтернативных способов получения товара нет. Также на сайте не отображается кнопка оплаты.

Татьяна Леухина
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