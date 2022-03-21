Минниханов — предпринимателям: «Мы увидели, какое отношение к России. Это не связано с военной операцией»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с предпринимателями региона и обсудил специфику работы в условиях санкций западных стран. Главные болезненные точки — рост цен на сырье и импорт компонентов из недружественных государств. Вместе с тем в некоторых сферах санкции могут помочь среднему бизнесу расшириться и закрепиться на федеральном рынке. Подробности — в материале «Реального времени».

«Все ткани завозятся из-за рубежа, и сырье тоже»

Швейная мастерская «Ирэн» специализируется на пошиве школьной формы. Каждый второй ученик в республике носит одежду ее производства. Однако сейчас, по словам владелицы мастерской Ирины Купряхиной, у предприятия появились проблемы — производство тканей и нарушение логистических поставок.

— Все ткани завозятся из-за рубежа, и сырье тоже. Хлопок, допустим, завозится на 100%, химическое волокно — 80%, шерсть — 60%. Это создает проблемы для закупки нитей и тканей. В связи с ростом доллара почти все ткани повысились в [цене в] 2 раза, — сказала она.

Как вариант выхода из сложившейся ситуации предприниматель видит создание в Татарстане комбината по производству тканей.

— Для этого у нас все есть — и химический, и аграрный комплекс, желание, а также исследовательский институт, который может это все сделать и проработать, — подытожила Купряхина.

Ирина Купряхина. Фото: tatarstan.ru

Ирина Купряхина также предложила проработать вопрос материальной поддержки родителей школьников, которые покупают одежду у местных производителей.

— Легкую промышленность нам надо было давно развивать. Она далеко даже не того уровня, который был в советское время, — сказал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что для швейной промышленности сейчас открываются новые возможности. Он предложил Министерству образования сформировать большой госзаказ на ткани для школьной формы. В этом году в Татарстане учиться пойдут 470 тысяч детей, и, по словам руководителя республики, поставщики охотнее сотрудничают с покупателями больших объемов. Проблемы с логистическими цепочками поставок, а также с переобучением кадров швейному делу взяли на себя представители профильных министерств.

Фото: tatarstan.ru

«У нашего машиностроения огромные перспективы»

Генеральный директор группы компаний «Кориб» Олег Коробченко рассказал, что в Татарстане планируют производить аккумуляторные системы AGM. Завод по выпуску аккумуляторных батарей, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга», готов в ближайшие полгода приступить к производству.

— Если Минпром РФ нас поддержит, то мы в ближайшие 6 месяцев начнем производить. Мы с китайскими партнерами отработали, они готовы завезти нам оборудование, чтобы мы начали производить технологичные аккумуляторы для Mercedes, SCANIA и так далее, — сообщил Олег Коробченко.

Предприниматель также сообщил, что на сегодня завод выпускает около миллиона аккумуляторов в год, что составляет 10% от российского рынка. Однако отечественное производство закрывает нужды внутри страны только на 50%, остальная половина приходится на импорт. В сложившейся экономической ситуации Коробченко видит большие возможности для машиностроения.

— У нас сейчас полный карт-бланш. Если до этого мы конкурировали с импортными аккумуляторами, у которых есть технологии, дешевые деньги, дешевое сырье, то сейчас мы можем половину второго рынка закрыть отечественными батареями, — сказал он.

По словам Коробченко, компания «Кориб» проанализировала, какие части производимых ими аккумуляторов являются импортными и можно ли найти им аналоги. Оказалось, что некоторые составляющие производят даже в Казани.

Олег Коробченко — крайний справа. Фото: tatarstan.ru

— Там две позиции — это пленка, которая французская, и турецкая бумага. Пленку, оказывается, у нас всю жизнь делали в Казани на «Химграде» в компании «Тасма». Они делали, мы им сейчас заявку подали, чтобы они начали производить эту же пленку для всего российского рынка. Бумагу — заказали в Турции проект на закупку оборудования. У нашего машиностроения сейчас огромные перспективы, — сказал Олег Коробченко.

Он же обратил внимание, что после ограничения плановых проверок бизнеса участились случаи внеплановых визитов. Он заметил, что при работе в новых условиях ошибки неизбежны и бизнесу нужно дать время на перестройку. Президент Татарстана поддержал Коробченко и предложил прокуратуре организовать горячую линию для отслеживания надзорных мероприятий.

«Американцы не отказались от нашего продукта»

Об увеличении стоимости сырья на 40% заявил Сергей Акульчев, генеральный директор предприятия из Набережных Челнов ООО «Акульчев». Вместе с этим уход крупных мультинациональных предприятий из страны бизнесмен оценивает позитивно:

— Для нас сегодня это огромный шанс, чтобы занять эти ниши. Мультинационалы достаточно быстро зашли в девяностых, заняли все ниши. А мы все как-то пытаемся развиваться там. Сейчас у нас есть команда, финансы, проекты. Если мультинационалы выйдут, у нас есть большой шанс стать сильными. Мы очень позитивно смотрим на текущую ситуацию. Безусловно, мы готовы к трудностям. По-старому работать сейчас не получится, скорее всего.

Сергей Акульчев — крайний слева. Фото: tatarstan.ru

Несмотря на все санкции, предприятие продолжает экспортировать продукцию во многие страны, в том числе и в США. Возобновляются и старые связи, разрушенные в период пандемии:

— В самом начале, в первую неделю, была задержка по экспорту в США. Сейчас мы этот вопрос решили. Американцы не отказались от нашего продукта. Он уходит, продается там. Возобновляем отношения с Китаем. С ним мы работали в течение пяти лет, процесс остановился в пандемию коронавируса. Сейчас пробиваем эти каналы обратно, чтобы начать работать. Ввиду того, что упал курс рубля, для нас прекрасная возможность выйти на Турцию. Ранее мы не проходили по ценообразованию, сейчас будем активно работать. Все остальные страны в принципе рабочие. Кроме Прибалтики, прибалты отказались от продукции.

Акульчев предложил пересмотреть критерии, по которым оказывают поддержку субъектам МСП, чтобы охватить данными мерами как можно больше представителей бизнеса. Минниханов пообещал изучить это предложение.



Какие еще предложения поступили от бизнеса

От бизнеса поступил еще ряд предложений:

Соучредитель национально-туристического комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов попросил снизить оплату за арендуемое государственное и муниципальное имущество, как это было в период пандемии.

Глава КФХ «Белоглазова» Елена Белоглазова попросила отсрочку платежей по договорам Росагролизинга.

Гендиректор ООО ТЭК «Кама-Тракс» Ирина Штейнберг заявила о необходимости выстраивания новых альтернативных маршрутов для доставки грузов.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов поручил рассмотреть все вопросы.

«Нужно быть готовым к длительной последовательной перестройке»

Россия сегодня — страна-рекордсмен по числу санкций, рассказал Александр Исаевич, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Конечно, сильнее всего экономический удар ощущает малый и средний бизнес, в связи с чем были приняты финансовые и нефинансовые меры поддержки.

На сегодня существуют четыре программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса — «Антикризисная», «Льготная», «Оборотная» и программа «1764». К нефинансовым мерам поддержки относятся кредитные каникулы, продление до конца года моратория на плановые проверки, обнуление НДС для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, автоматическое продление на год действий лицензий, которые истекли в 2021 году, отмена штрафов за неисполнение договоров 223-ФЗ из-за введенных санкций, приостановление инициирования банкротства должников и поддержка системообразующих организаций.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что бизнесу и органам власти необходимо готовиться к очень серьезному вызову и быстро перестраивать свою работу:

— Сейчас у нас более серьезные вызовы. Мы пока живем некой иллюзией, и у нас есть инерция, ресурсы федеральные есть. Дальше будет более сложно — и бизнес должен перестроиться, и органы власти. Мы должны принимать решения быстро.

Фото: tatarstan.ru

Он обратил внимание, что, несмотря на претензии западных стран к руководству России, их санкции направлены против рядовых жителей страны. Таким образом западные страны своими действиями показали истинное лицо и отношение к россиянам.

— Всевышний пусть поможет, чтобы мы быстрее завершили наши вопросы по Украине. Но мы увидели, какое отношение к России. Это не связано с военной операцией — это то, что накопилось... Все, что они о нас думали, они сказали. Это не наши попутчики, уже все. Мы должны ориентироваться на другие рынки, мы должны больше надеяться на себя. Мы должны быть очень самодостаточными, независимыми. Как бы это ни было сложно, этот путь нам надо пройти.

Нынешняя ситуация требует использования внутренних ресурсов и выстраивания производств полного цикла без зависимости от импорта из недружественных государств, подчеркнул Минниханов:

— Значит, будем работать. Нужно развивать внутренний рынок и работать с партнерами, которые сохранили отношения с нами, — у нас их достаточно много. Нужно решить много логистических и технологических вопросов, поэтому нам нужно почаще встречаться и перестраиваться. Нужно быть готовым к длительной последовательной перестройке.