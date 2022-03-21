«Докладывайте чуть позитивнее»: в Казани построят школы для жителей «Солнечного города» и Сибгата Хакима

Стоимость строительства одной школы в Казани в ценах 2021 года составляет 1,5 млрд рублей

В Казани начнется строительство двух школ — на улицах Сибгата Хакима и Рауиса Гареева для жильцов ЖК «Солнечный город». Стройку анонсировал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин, однако никаких деталей не назвал — проекты еще не созданы. Он призвал чиновников к оптимизму, пообещав не сокращать уже существующие программы капремонта и строительства. А в завершение дал понять, что Казань отныне откажется от западных архитекторов и коллабораций с ними, сделав ставку на местных «молодых опят». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Казэнерго»: «Нельзя игнорировать нестабильность рынка в целом и рост стоимости оборудования»

В первую очередь мэр Казани Ильсур Метшин пообещал различные новации в отношении бизнеса на время отложить. О том, насколько серьезно сегодняшняя ситуация с уходом иностранных игроков и введением санкций бьет по ключевым казанским предприятиям, можно судить по ситуации в АО «Казэнерго», гендиректор которого Рустам Абдулхаков фактически признался, что на ближайшее будущее о долгосрочных инвестиционных программах можно забыть. В условиях санкций и роста цен на оборудование и материалы долгосрочные программы, одна из которых в этом году завершается, исполнять будет проблематично, отметил глава предприятия.

Фото: kzn.ru

— Нельзя игнорировать нестабильность рынка в целом и рост стоимости оборудования, заявил он, отметив, что еще есть перебои с поставками.

Для жильцов ЖК «Солнечный город» построят долгожданную школу

На деловом понедельнике также рассказали о том, как будет финансироваться социальная сфера в текущих сложных условиях. Формально — средства на капремонт школ, детсадов и культурных учреждений вырастут. В 2021 году, например, на это ушло 702 млн рублей. На 327,8 млн рублей провели капремонт в 15 детских садах — а в 2022 году только из республиканского бюджета на изначально запланированный капремонт еще пяти детских садов уйдет 263 млн рублей. Дополнительно постараются потратить еще 1 млрд рублей на капремонт пяти детских садов и одной школы.

Как рассказал директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани» Петр Королев, одновременно благодаря перепрофилированию ясельных групп — в 37 детских садах в прошлом году появилось 43 новых яслей, возможность их посещать появилось у 900 детей (потратили на это 90 млн рублей). Еще на 300 млн рублей в 2021 году отремонтировали школьные столовые. В этом году планируется капитально отремонтировать три школы: в лицее №131 будут проведены работы по укреплению фундамента и стен пищеблока, капремонту столовой, в школе №173 и гимназии №18 капитально отремонтируют кровлю, фасад, инженерные коммуникации и отмостки.

Петр Королев. Фото: kzn.ru

1,1 млрд рублей Казань готова будет потратить в 2022 году на мероприятия по обеспечению безопасности школ и детских садов. Из них 800 млн рублей пойдут на установку ограждений в 180 школах и 177 детских садах, остальной частью профинансируют работы по установке КПП в 22 школах I категории безопасности, и установку систем видеонаблюдения и сигнализации в 53 школах и 140 детских садах.



Ильсуру Метшину унылое настроение Королева, который явно с трудом представлял себе, как все вышеперечисленные работы будут финансироваться в условиях роста цен в 2022 году, не понравилось. Он призвал чиновников «докладывать чуть позитивнее».

— От нашего эмоционального состояния многое зависит. В закрытую форточку свежий воздух не заходит. Конечно, у «смеха без причины» есть известное продолжение… Понятно, надо затянуть пояса. Но что касается социальной сферы, мы продолжим наши проекты, которые все будут выполнены в полном объеме и по части капремонте и части строительства! Две новые школы построим по нацпроекту «Образования» на улице Гареева и на улице Хакима. Еще 30 площадок для школ уже зарезервированы там, где есть высокая потребность в ученических местах. Каждая школа будет стоить 1,5 млрд рублей , — заявил Метшин, правда, добавил что это «в прошлогодних ценах».

Фото: kzn.ru

Новая школа на улице Рауиса Гареева для жильцов ЖК «Солнечный город» является критичным. моментом Жители еще с позапрошлого года обвиняли власти в потворстве бизнес-интересам крупных застройщиков в ущерб комфортной среде для людей — новые дома вводились, а общеобразовательные учреждения, поликлиники и парковки нет. Вконце 2021 года на заседании круглого стола в Госсовете РТ активисты жилого комплекса «Солнечный город» в Казани пожаловались, что за год ни городские власти, ни застройщик «Ак Барс Дом» не сделали ни одного шага, чтобы выделить место под строительство недостающей школы и детских садов. А в прокуратуре заявили о появлении новых вопросов по поводу застройки. Детали — в материале «Реального времени».

Казань откажется от западных архитекторов и будет делать ставку на своих «молодых опят»

Метшин также обратил внимание, что до празднования 1000-летия Казани речи о яслях вообще не было, и постоянное появление яслей почти на 1000 мест каждый год — будет «большим подспорьем для молодых мам, кто пораньше хочет на работу выйти».

Он прокомментировал и прошедший на прошлой неделе всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш» — судя по его словам, на долгие годы Казани придется забыть о новых проектах западных архитекторов. Теперь ставка будет делаться на молодых казанских архитекторов, которые, как считает Ильсур Метшин, должны были за 10 лет научиться у иностранцев, как создавать и реализовывать масштабные и интересные архитектурные проекты.

Фото: kzn.ru

— Знаете, нет худа без добра! Мы видим то, какие интересные выступления и живой интерес вызвал форум у наших молодых архитекторах. Раньше нам говорили: «А че мы приглашаем только западных архитекторов?!» Благо, было время обменяться опытом, поучаствовать [нашим архитекторам] в совместных проектах. За 10 лет в коллаборациях с ведущими архитектурными силами Европы и мира мы вели работу. Сегодня время нашим опятам подрасти самим и подготовить реальные силы. А так бы всё слушали великих и маститых архитекторов… Сейчас время самим творить! Нам никто в этой ситуации не поможет. Благо есть потенциал. В Казани есть все: и наука, и трудолюбивые рабочие династии, и активный бизнес.

