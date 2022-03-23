В МИД Польши объявили о высылке 45 российских дипломатов
Министерство иностранных дел Польши потребовало высылку 45 российских дипломатов. Причиной стали подозрения в шпионаже, сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
— Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции, — приводит его слова «РИА Новости».
По словам Андреева, дипломатическим сотрудникам необходимо покинуть страну в срок до пяти дней. Посол отметил, что российские дипломаты занимались нормальной дипломатической и торговой деятельностью.
В феврале США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, их высылка — это неуважение Соединенных Штатов к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.
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