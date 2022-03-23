Сергей Лавров: «Сейчас — Россия, Китай объявлен следующим»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил сегодня с лекцией в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Он в том числе назвал конечной целью Запада возрождение однополярного мира, а Евросоюз, по его словам, в концептуальных вопросах утратил самостоятельность. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности»

— Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно все это будет происходить. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира, — заявил сегодня Лавров.

Попытка создания нового миропорядка, по словам главы МИД РФ, уже запущена.

— То, что происходит сейчас в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок, — подчеркнул он. — Много лет назад, лет десять, наши западные коллеги стали вместо термина «международное право», к выполнению которого всегда призывали все годы существования ООН, вместо призывов выполнять международное право стали требовать от всех выполнять миропорядок, основанный на правилах, уважать миропорядок, основанный на правилах, эти самые правила соблюдать. Правила никто никому не предъявляет, потому что их нет.

Фото: mid.ru

По словам Лаврова, для каждого конкретного случая правила «пишутся в узком кругу западных стран, которые потом выдают за истину в последней инстанции и требуют от всех эти правила выполнять».

— Цель была — сдерживание России, как и сдерживание любой другой страны, которая мало-мальски самостоятельно ведет себя на мировой арене. В том, что касается российского направления политики НАТО, Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности, — заявил он



Ментальность, согласно которой на Украине выстраивали «анти-Россию», формировалась долгие годы, подметил Лавров:



— Официальные лица Евросоюза, министры иностранных дел [стран] — членов Евросоюза, публично вмешиваясь в ход предвыборной кампании, заявляли — «украинцы обязаны выбрать, с кем они — с Европой или с Россией». «Вот так вопрос-то ставился. Уже тогда было «или, или».

Установление «нового мирового порядка» во главе с Вашингтоном вчера анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, сегодня мир оказался в «переломной точке», которая повторяется каждые три-четыре поколения.

— Будет новый мировой порядок, и мы должны возглавить его, мы должны объединить остальной свободный мир, — заявил глава Белого дома.

Фото: commons.wikimedia.org

«Это все делается по нужде Североатлантического альянса, который продвигался вопреки всем обязательствам»

Говоря о Евросоюзе, Лавров заявил, что он в концептуальных вопросах утратил самостоятельность и полностью слился с НАТО и США. Министр иностранных дел России напомнил, что уже много лет страны Евросоюза, не являющиеся странами НАТО, предоставляют свою инфраструктуру для военных учений Североатлантического альянса. Он пояснил, что это так называемая европейская мобильность, «которая для целей передвижения на Восток не различает члена НАТО или нейтральную страну».

— В любом случае это все делается по нужде Североатлантического альянса, который все эти годы продвигался, вопреки всем обязательствам, на Восток, который все эти годы игнорировал наши многочисленные предложения все-таки выполнить то, о чем договорились, раз и навсегда, нам казалось. И в ОБСЕ, и в рамках отношений Россия — НАТО. А именно о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других — это ключевой компонент неделимости безопасности, как она была закреплена на высшем уровне на целом ряде саммитов, — добавил Лавров.

Он обратил внимание на высказывание министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, заявившего, что страны Европейского союза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России.

— Этот беспрецедентный шабаш отражает злобу, потому что сорван проект «анти-Россия», и сейчас любое лыко в строку, все средства хороши. Если ты русофоб, тебе все можно и все дозволено.

«Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей»

Лавров высказался и о санкциях, в том числе в области спорта:

— Что творится со спортом, с нашими паралимпийцами, это издевка, это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей.

Фото: mid.ru

Возвращаясь к теме однополярного мира, глава МИД РФ заявил, что все санкции в отношении Москвы нужны как раз для его установления.

— Но нынешний масштаб, конечно, поражает, поскольку я не думал, что такое воображение на Западе возникнет. Если раньше они постоянно подчеркивали, вводя санкции, что это не против простых людей, это против режимов, против лидеров, чтобы они почувствовали персонально, как плохо им будет, если они не будут сотрудничать, а простых людей мы всегда ограждаем, [то сейчас] ничего подобного. Все это уже отброшено многократно, — заявил Лавров.

«Уже пошли разговоры не только о миротворческом контингенте»

Продолжая тему НАТО, Лавров заявил, что отправка их миротворцев на Украину привела бы к прямому столкновению сил альянса с Вооруженными силами РФ:

— Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе.

Лавров при этом не исключил, что Польша, предложив направить на Украину миротворцев, хотела бы «сделать штаб-квартиру во Львове и потом там остаться».

— Уже пошли разговоры не только о миротворческом контингенте, уже пошли разговоры о том, что не НАТО, но прибалты могут какие-то маленькие батальончики туда направить, чтобы защищать Украину. Так что нам надо выдержку сохранять, — отметил глава МИД.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина имеет право пригласить на свою территорию «кого пожелает», включая миротворцев НАТО, и выразил мнение, что Россия «не отважится атаковать альянс».

Фото: commons.wikimedia.org

«Сейчас уже разговорами не отделаться»

А меж тем сама Украина затягивает переговоры с Россией, сообщил глава МИД РФ.

— [Это] нацелено на то, чтобы драматизировать ситуацию, позволять [президенту Украины Владимиру] Зеленскому в майке хаки выступать перед мировыми парламентами и после каждого такого выступления на слезе, на эмоциях опять требовать вмешательства НАТО, — отметил Лавров



Он подчеркнул, что позиция России простая: «Сейчас уже разговорами не отделаться».

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