СК возбудил более 500 уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине с 2014 года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По событиям на Украине и в Донбассе Следственный комитет России возбудил более 500 уголовных дел, фигурантами которых стали 180 лиц, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.



По его словам, среди фигурантов есть в том числе высокопоставленные представители военного и политического руководства Украины. Это бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, председатель Верховной рады Александр Турчинов, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также Бастрыкин назвал командиров подразделений ВСУ, членов радикальных националистических объединений «Правый сектор» (организация запрещена в РФ), «Добровольческий украинский корпус» и др.

Все уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны объединили в одно производство. За весь период следствия допросили более 160 тысяч человек, потерпевшими признали более 32 тысяч человек, включая около 4 тысяч несовершеннолетних.

Бастрыкин сообщил, что СК России готовит запросы в семь стран, в которых произошли нападения на посольства и консульства страны. По его словам, на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине начались нападения на российские загранучреждения в европейских странах — Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии. Данные фиксируются по уголовным делам, запросы о правовой помощи в ближайшее время направят в компетентные органы этих стран.

Маргарита Головатенко