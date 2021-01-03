События недели: сотня законов, вспышка АЧС в Татарстане и борьба с коррупцией

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе Владимир Путин подписал около сотни законов, многие из которых уже вступили в силу. Среди них — запрет на продажу веселящего газа, новые правила по статусу «иностранного агента» и законы о цензуре в интернете. Выявленная в Татарстане вспышка африканской чумы свиней угрожает экономике республики. Неуказанные депутатом доходы в сотни миллионов рублей обнаружили при проверке деклараций в Альметьевском районе. Биткоин побил все мыслимые рекорды, схиигумена Сергия задержали, в Чечне произошло нападение на полицейских

Путинский пакет законов

Президент РФ Владимир Путин перед новым годом подписал масштабный пакет законов различной направленности. Многие из них вступили в силу сразу после опубликования или с 1 января 2021 года.

В их числе закон о возможности блокировать иностранные соцсети за ограничение общественно важной информации. Этот проект стали обсуждать после пропавших из трендов YouTube выпусков Владимира Соловьева. К нему также прилагаются законы о крупных штрафах за отказ удалить запрещенную в России информацию и об обязанности соцсетей искать и удалять противоправную информацию. За клевету в интернете теперь будет предусмотрено уголовное наказание. За пропаганду наркотиков в Сети теперь предусмотрены штрафы.

Также в списке поправки о возможности признания «иностранным агентом» физлиц, поправки, ужесточившие требования к митингам, поправки, запретившие публиковать личные данные и сведения о доходах силовиков.

Принят и законопроект, возвращающий вытрезвители. Предельный возраст молодежи вырос до 35 лет. Подписал глава государства и закон о новом методе расчета МРОТ и прожиточного минимума. Утвержден закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. В том же перечне и закон «о комплексном развитии территорий», распространяющий практику реновации на все регионы страны.

Вспышка АЧС в Татарстане

В Елабужском районе Татарстана обнаружена вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Недалеко от села Танайка обнаружили погибших от вируса диких кабанов. Эксперты считают, что болезнь может нанести серьезный удар по экономике республики, если АЧС дойдет до мегаферм.

Фото: mcx.gov.ru

Ветеринары запретили свиноводам свободный выгул животных. Это может сказаться на качестве мяса. Фермеры начали забивать свиней, пока те не заразились. В результате поголовье этих животных в Татарстане резко сократилось, что уже ощущается на поставках свинины и сала на рынки республики.



Нарушения в декларациях

Два депутата в Альметьевском районе РТ не предоставили полных данных о своем имуществе и доходах.

По информации «Реального времени», один из народных избранников забыл отчитаться о доходах в 630 млн рублей. Оба должны досрочно сложить полномочия.

Также должность покинул глава исполкома Дубъязского сельского поселения Асхат Низамов. В его случае обнаружен конфликт интересов. За последние два года он заключил со своим зятем 11 контрактов на 558,3 млн рублей. Кроме того, исполком без конкурса делал неоднократные закупки в семейной фирме главы.



Земельная кубышка Семина

В Татарстане прошло совещание о развитии территорий Казанской агломерации.

Ряд предложений внес Алексей Семин, его группа ASG — крупнейший собственник земель в пригороде.

Бизнесмен считает, что владельцы участков должны готовиться к застройке заранее и заказывать проекты планировки своих территорий. Начинать нужно, не дожидаясь общего плана по всей агломерации, уверен миллиардер.

Семин считает, что владельцы участков должны готовиться к застройке заранее и заказывать проекты планировки своих территорий. Фото: asg-invest.ru

Некоторые чиновники не согласились с концепцией Семина, посчитав, что на выходе власти получат «не единую застройку, а набор островков». Кому-то показалось, что бизнесмен превратил все совещание в обсуждение своих проблем, а не общих вопросов.



Дело участника челнинской банды

Татарстанским следователям удалось найти и вернуть в республику предполагаемого участника челнинской банды Еналеева, грабившей дальнобойщиков в 2001—2005 годах.

Сергея Зузлева разыскивали почти 10 лет.

Обнаружить и задержать подозреваемого смогли в сентябре этого года. Оперативники вернули Зузлева в Челны, где сотрудники Следкома предъявили ему обвинение в бандитизме и незаконном обороте оружия, а еще — в пяти разбоях, грабежах и убийствах четырех человек. Он арестован. Вину признал.



Обнаружить и задержать подозреваемого Зузлева смогли в сентябре этого года. Фото: Ирина Плотникова

Редкие кошки

Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков, подводя итоги 2020 года, напомнил о проекте создания центра по изучению редких видов кошек в Камском Устье.

Центр будет в первую очередь научным учреждением, где ученые из КФУ и РАН займутся изучением барсов и манулов. Но небольшая экспозиционная часть все же предусмотрена планом.

Министр также рассказал, что за прошедший год его ведомство освоило 2,87 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология». Рассказал он также о Самосыровской свалке и рекультивации иловых полей.



Казанская афиша

На весь период новогодних каникул «Реальное время» подготовило афишу мероприятий. Изучив ее, можно составить собственный план по посещению елок, спектаклей, концертов и выставок.

Например, Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля подготовил к показу «Щелкунчика» и «Морозко». В казанском ТЮЗе все каникулы дважды в день будут показывать сказку «Конек-Горбунок от Ёк до Ок».

Запланированы мероприятия в рамках «Рождественского фестиваля» в БКЗ имени С. Сайдашева. В филармонии дадут джазовый концерт. В КРК «Пирамида» выступит с особой программой Хор Турецкого.



В КРК «Пирамида» выступит с особой программой Хор Турецкого. Фото: arthor.ru

Также наша редакция скомпоновала расписания соцучреждений и общественного транспорта. Мы уточнили, с какой периодичностью будут вывозить мусор, чистить дороги и дворы от снега, а также по каким улицам перекроют движение.

Рекордный скачок биткоина, экс-схиигумен Сергий и стрельба в Грозном

В субботу биткоин побил очередной рекорд по стоимости, которая за 1 день подскочила почти на 10%. 2 января поочередно приходили новости о кибервалюте, которая достигла в цене $30 тысяч, затем превысила 31 тысячу, затем 32 и наконец перевалила за $33 тысячи.



В Свердловской области спецназ задержал отлученного от церкви и лишенного сана схиигумена Сергия (Романова). Поводом для задержания стал видеоролик на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».



В начале недели в столице Чечни двое боевиков напали с ножами на полицейских. Двое правоохранителей погибли. Нападавшие также были убиты при задержании. Позже стало известно, что атаку устроили уроженцы Ингушетии, братья-близнецы 2002 года рождения — Хасан и Хусен Темурзиевы. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).



Присяжные признали виновным в убийстве восьми сослуживцев бывшего срочника Рамиля Шамсутдинова. Он расстрелял рядовых и офицеров в воинской части в Забайкалье. Теперь суд должен вынести молодому человеку приговор. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.



Бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Молдавии. Мосгорсуд также обратил в доход государства более 656 млн рублей, изъятые у Цуркан.

