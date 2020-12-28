«Это бомба замедленного действия» — вспышка чумы грозит большим ущербом Татарстану

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов, зафиксированная в Елабужском районе Татарстана, может грозить большим ущербом Татарстану — животноводству в частности, предупреждают специалисты. Во избежание распространения опасной болезни ветеринары запретили свиноводам свободный выгул животных. Фермеры начали забивать свиней, пока те не заразились. В результате поголовье этих животных в Татарстане резко сократилось, что уже ощущается на поставках свинины и сала на рынки республики. Если же АЧС дойдет до мегаферм, это приведет к масштабным убыткам в АПК. Какие меры предпринимаются, чтобы предотвратить угрозу, — подробнее в материале «Реального времени».



Борьба будет долгой

Как уже писало «Реальное время», очаг африканской чумы свиней нашли в национальном парке «Нижняя Кама» Елабужского района. Недалеко от села Танайка было обнаружено около десятка трупов диких кабанов. Анализы подтвердили наличие у них вируса африканской чумы свиней. В соответствии с распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в пятикилометровой зоне от места обнаружения погибших вепрей были размещены посты полиции. В эту зону попали село Танайка, деревни Лекарево и Армалы, где в частных подворьях и небольших фермерских хозяйствах этих населенных пунктов содержали около 50 голов свиней. Все они подлежат изъятию, уничтожению бескровным способом и сожжению. Владельцам поголовья обещали выплатить компенсацию.

Сотрудники МВД ограничили доступ животных и людей на опасную территорию. Кроме того, с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания, были мобилизованы группы охотников для отлова диких животных.

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин пояснил, что отчуждение всех домашних свиней, находящихся в зоне риска, уже произведено. В данный момент ведутся работы по снижению популяции дикого кабана. В санитарных целях производится отстрел животных.

— К сожалению, мы не знаем, что стало причиной вспышки вирусного заболевания, — рассказал Мотыгуллин. — Единственная версия — инфицирование через корма. Не секрет, что обитателей нацпарка подкармливают. Видимо, источником вируса стали пищевые продукты, предназначенные для диких животных.



По словам эксперта, трудно предположить, сколько продлится вспышка африканской чумы свиней. Вирус прочно «поселился» в дикой фауне, борьба предстоит еще долгая:

— Одно могу утверждать совершенно точно: в лесах Татарстана дикие кабаны не исчезнут. Эти звери довольно быстро размножаются. Популяция способна восстановиться за короткий период времени.

В связи с чрезвычайной ситуацией, Мотыгуллин призывает свиноводческие предприятия работать в строгом, закрытом режиме. Гражданам, занимающимся разведением свиней на личном подворье, следует держать домашний скот взаперти. Не допускать контактов с представителями дикой природы. Мясо забитой свиньи обязательно хранить в морозильной камере, не есть его в сыром виде — без термической обработки.

— Запрещается забивать свиней, у которых наблюдаются признаки недомогания, — подытожил специалист. — Употреблять в пищу мясо больных животных опасно.

Для человека — не угроза?

Ветеринарный врач Ветобъединения города Казани Булат Нуриахметов рассказал, что, африканская чума свиней безвредна для человека.

— Это вирусное заболевание существует с незапамятных времен, — сообщил эксперт. — Описание АЧС можно встретить еще в трудах Аристотеля. Чума представляет угрозу лишь для домашних свиней и диких кабанов. Люди и другие млекопитающие не заражаются данным вирусом и не являются его переносчиками.



Как утверждает Нуриахметов, болезнь легко преодолевает границы между регионами и даже странами. Как правило, кабаны мигрируют в Татарстан с юга. Например, были зафиксированы случаи заноса инфекции из Самарской и Ульяновской областей. Вепри могут преодолевать десятки километров в сутки в поиске пищи.



— У этого заболевания нет сезонности, — подчеркнул ветеринарный врач. — Кабаны в Татарстане имелись всегда. Причем в достаточном количестве.

Нуриахметов уверен, что, для профилактики инфекции нужно регулировать численность диких кабанов. А также не кормить домашний скот пищевыми отходами.

— Вирус относительно устойчив, — заявил эксперт. — Исследования показали: почти половина вспышек инфекции была вызвана тем, что домашних свиней угощали остатками пищи человека. Съел здоровый боров кусок колбасы, приготовленной из больного борова. И заразился.

Ветеринарный врач рассказал, что инкубационный период АЧС составляет в среднем 5—10 дней. Типичными симптомами являются посинение пятака и появление красных пятен на нижней части тела.

— Лекарства от африканской чумы свиней до сих пор не существует, — сообщил Нуриахметов. — Ученые давно работают над препаратом, но создать его пока не получается.

Эксперт уверен, что главная опасность вируса — стремительность его распространения. АЧС способна нанести колоссальный экономический ущерб.

— Но, к счастью, в Казани не может быть крупной вспышки заболевания, — подчеркнул ветеринарный врач. — Домашних свиней мы практически не разводим. Основное поголовье в городе находится в собственных хозяйствах исправительных колоний. Всего в них единовременно содержится 600—700 боровов.

Бомба замедленного действия

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров уверен, что вирус АЧС больно ударит по сельскому хозяйству Татарстана.

— Фермеры вынуждены обеспечивать безвыгульное содержание свиней, — сообщил он. — Животные не набирают вес, плохо растут. У них наблюдается дефицит витамина D, жизненно необходимого для нормального развития. В закрытом помещении скапливаются такие опасные газы, как аммиак и сероводород, провоцирующие развитие различных недугов.



Как сообщил Байтемиров, большинство крестьян и фермеров республики начали забивать боровов, пока животные не успели заразиться. Поголовье свиней в Татарстане резко сократилось. Как результат — на наших рынках стало меньше свинины и сала.

— АЧС — это бомба замедленного действия, — заявил Байтемиров. — Мы не знаем, где и когда она взорвется. Возможно, по нашим лесам бегают жизнеспособные кабаны — носители опасного вируса. Куда именно они держат свой путь сейчас — неизвестно.

По наблюдениям эксперта, вспышка АЧС случается в РТ два-три раза в год. Самым действенным методом борьбы с болезнью, по мнению главного фермера РТ, является контроль численности популяции диких кабанов.