Присяжные признали рядового Шамсутдинова виновным в убийстве

Присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

«Да, виновен. Единодушно», — приводит ТАСС слова старшины присяжных.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Обвиняется он в убийстве с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 105 УК РФ). Пожизненное лишение свободы ему назначено быть не может. Максимальный срок — 2/3 от 20 лет, то есть 13 лет 4 месяца», — написал в своем телеграм-канале основатель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов, находясь в карауле, расстрелял офицеров и рядовых. Погибли восемь человек. После задержания солдат рассказывал, что сослуживцы издевались над ним. В марте этого года его признали вменяемым.