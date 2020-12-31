Куда пойти в новогодние каникулы: концерты, выставки, спектакли и мастер-классы

Новое прочтение знакомых сказок, море джаза и премьера «Лунных качелей» в Казани

Новогодние каникулы — время не только для застолий, хорошо бы разбавить их и духовной пищей. У многих семей наконец появится возможность собраться всем вместе и отдохнуть культурно. Благо в Казани двери всех учреждений культуры в эти дни будут открыты. Представления-елки для детей организовали во всех театрах и на концертных площадках. В музеях подготовили многочисленные мастер-классы и новогодние программы. «Реальное время» составило афишу концертов, выставок, спектаклей и других культурных событий на эти дни.



«Морозко» и «Щелкунчик» от театра оперы

Сразу две самые новогодние сказки подготовил к празднику Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля. С 2 по 5 января здесь пройдет спектакль «Морозко» на музыку русских композиторов 19—20 веков. Балет в двух действиях исполняют учащиеся Казанского хореографического училища.



6 января эстафету берет балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского. Сказочную историю на сцене театра представит балетная труппа, постановка Владимира Яковлева будет сопровождаться живой музыкой, в отличие от первого балета года «Морозко» пройдет под фонограмму. К слову, «Щелкунчик» будет идти без антракта.

«Лунные качели» от Нацмузея

Национальный музей Татарстана приглашает протестировать заезжий арт-объект «Лунные качели». Российский художник Леонид Тишков, автор сборника ранних карикатур «Черный юмор для белых и цветных» и провокационной книги «Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта», для премьеры своего нового создания выбрал именно Казань. В частности — Гостиный двор музея. Здесь с 3 января начнет работать не только художественный, но и интерактивный функциональный объект. На настоящих парных качелях смогут одновременно кататься взрослые и дети. Фишка объекта — лайтбокс «Луна», который будет загораться благодаря катающимся на ней людям, освещая волшебным светом пространство вокруг. Арт-объект — часть многолетнего проекта «Частная луна», который художник показывал во множестве стран мира.

Параллельно во дворе музея все каникулы будет организована праздничная программа с музыкой и ди-джеями, Дедом Морозом со Снегуркой, выпечкой и согревающими, но безалкогольными напитками.

Национальный музей Татарстана приглашает протестировать заезжий арт-объект «Лунные качели». Фото leonidtishkov.blogspot.com

Встреча со сказителем в Свияжске

4 января в «Трактире» на Конном дворе острова-града Свияжск пройдет творческая встреча с фольклористом и сказителем Александром Маточкиным. Кроме народных песен прозвучат сочинения Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и Александра Вертинского, под гармонь современный собиратель старины исполнит даже произведения из репертуара Федора Шаляпина. Кроме того, прозвучат былины и старинные песни российского Севера на языке древних славян.

Кроме песен и сказаний, в этот вечер в трактире можно стать участником теплых дружеских посиделок с чаем и баранками.

«Рождественский фестиваль» в БКЗ

Три музыкальных вечера и два органных концерта продолжат «Рождественский фестиваль» в Большом концертном зале имени С. Сайдашева. Они пройдут с 3 по 6 января. 3 января в «Новогоднем киномиксе» в стиле Neoclassic прозвучат авторские аранжировки саундтреков любимых фильмов от пианистки Натальи Железных, струнного квартета и Евгении Прониной, которая солирует на вибрафоне.

Концерт 4 января — «Рождество при свечах» — включает классическую музыку с праздничным настроением в исполнении Государственного струнного квартета Татарстана, квартета саксофонов под управлением Марии Шумариной, ансамбля «Авангард» и других музыкантов. 5 января с программой «В джазе НЕ только девушки» выступит Государственный камерный хор РТ под руководством Миляуши Таминдаровой и Jive Group Валерия Короткова. Завершит фестиваль «Органный иллюзион». 6 января заслуженная артистка Татарстана и главный органист московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина вместе с саксофонисткой Марией Шумариной пригласят слушателей окунуться в музыку кино.

Все новогодние каникулы здесь будет идти уникальное новогоднее представление «Золушка» для самых юных гостей. Перед спектаклем зрителей со сцены поздравят Дедушка Мороз и Снегурочка, а в фойе можно будет сфотографироваться на фоне красавицы елки.

Все новогодние каникулы здесь будет идти уникальное новогоднее представление «Золушка». Фото vk.com/kazangbkz

Джаз и сказки в филармонии

Темы предстоящего праздника коснется и Филармонический джаз-оркестр Татарстана под руководством Сергея Васильева. Музыканты исполнят джазовые стандарты и лучшие композиции современности 3 января на концерте «Джаз перед Рождеством». Звездой вечера станет Алла Рид — российская певица, уже известная своим выходом в финал шоу «Голос» и участием в телепередаче «Три аккорда» на Первом канале. Сегодня она — солистка Театра Александра Градского.

Свободно жонглируя различными стилями в своем творчестве, Алла Рид превращает любое выступление в настоящее шоу, где каждая грань ее таланта и находит отклик у людей, неравнодушных к искусству. Не обойдется на концерте в филармонии и без сюрпризов. Сергей Васильев вместе с Аллой Рид приготовили эксклюзивную программу специально для искушенного казанского слушателя.

В филармонии также пройдут новогодние сказки с джаз-оркестром «Новогоднее путешествие Красной Шапочки» и «Аленький цветочек».

Неоновый «Горбунок» в ТЮЗе

Все каникулы, с 2 по 10 января дважды в день, в Казанском театре юного зрителя будет идти новогодняя неоновая сказка «Конек-Горбунок от Ёк до Ок» по Петру Ершову. Уже успевший нашуметь спектакль по-прежнему имеет статус премьеры. Режиссером и художником-постановщиком выступил Максим Иванов — выпускник Московского театрального колледжа Олега Табакова и режиссерского факультета ГИТИСа. Художник по костюмам Софья Азбарова воплотила оригинальный замысел режиссера — действие происходит в полной темноте, актеры обозначены яркими неоновыми линиями-очертаниями. Яркое и необычное действо сопровождают хореография Никиты Белых и музыка Дмитрия Котова. В ролях — заслуженные артисты РТ Алексей Зильбер, Елена Калаганова, Гузель Шакирзянова и другие.

В ТЮЗе будет идти новогодняя неоновая сказка «Конек-Горбунок от Ёк до Ок». Фото kazan-tuz.ru

«Тылсымбикә» в татарском ТЮЗе

В Татарском ТЮЗе имени Г. Кариева с 2 января для маленьких гостей предлагается интермедия «Тылсымбикә» («Бабушка Мороз»). Развлекательная программа от Деда мороза и Снегурочки будет сопровождаться играми в фойе со сказочными героями, сладкими сюрпризами и современной музыкой. Важно отмерить, что детям до трех лет вход бесплатный.

Приключения Кая и Герды в театре «Экият»

В Татарском государственном театре кукол «Экият» также прочтут старую сказку Андерсена на новый лад. В наступающем году это будут «Новогодние приключения Кая и Герды». В театре выбрали необычный формат новогоднего представления — интерактивный спектакль-интермедия с самыми яркими световыми и видеоэффектами и красочными костюмами. Вместе с отважной Гердой зрителям предлагают отправиться на поиски Кая в царство Снежной Королевы. Чтобы поход за другом увенчался успехом, юным зрителям предлагают принять в нем самое деятельное участие, иначе сердце мальчика так и останется в руках бесчувственной колдуньи.

Приключения, азарт, игры, веселые танцы, захватывающие герои, и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой приглашают не только детей. Сказка, по обещаниям создателей, рассчитана на зрителей разной возрастной категории.

Семейное шоу от Хора Турецкого в «Пирамиде»



9 января в КРК «Пирамида» частый гость Казани Хор Турецкого представит «Новогоднее семейное шоу». Эффектные мужчины с зычными голосами исполняют музыку на любой вкус: шансон-хиты и еврейские напевы, любовные баллады и песни военных лет. Коллектив с 30-летней историей доказал, что классическая и народная музыка могут быть нескучными и актуальными для людей всех возрастов и интересов, поэтому в новогодние каникулы они предлагают программу для семейного культвыхода в свет.