Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

С 2021 года МРОТ в России будет рассчитывать по новой методике исходя из медианной зарплаты. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", — гласит документ.

С 1 января следующего года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, на 2022 год — с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Закон также устанавливает, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. Соотношение величины прожиточного минимума россиян и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года составит 44,2%.

Напомним, Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект правительства о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума 15 декабря.



Татьяна Демина